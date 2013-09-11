Кабмин одобрил антикоррупционный законопроект, учтя пожелания ЕC

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Украины Елену Лукаш.

Согласно законопроекту, планируется увеличить санкции за уголовные коррупционные правонарушения как для физических, так и юридических лиц, ввести внешний контроль относительно деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, установить ответственность за обещание неправомерной выгоды и ее принятие, сообщила Лукаш.

Законопроектом планируется внести еще ряд существенных изменений в антикоррупционное законодательство. А именно – установить административную ответственность за представление в декларациях недостоверных сведений, повысить гарантии защиты информаторов о коррупционных правонарушениях, уменьшить количество правоохранительных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных коррупционных правонарушениях, реализовав этим рекомендацию Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, отметила министр.

Также ряд положений законопроекта касается выполнения рекомендаций GRECO в сфере криминализации коррупции.

Как отметила Лукаш, новое антикоррупционное законодательство, в котором учтены рекомендации экспертов Европейского Союза в сфере предотвращения и противодействия коррупции, повысит эффективность борьбы с этим явлением.

Также, по словам министра, «принятие законопроекта, в котором учтены рекомендации экспертов Европейской комиссии, свидетельствует о готовности и настроенности Украины подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и его государствами-членами в рамках Вильнюсского саммита в конце ноября этого года, а также Соглашение о либерализации визового режима с ЕС».