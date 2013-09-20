В Беларуси милиционерам запретили курить

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Беларуси.

"Административные здания ОВД, соединений и воинских частей внутренних войск, прилегающие к ним территории считаются свободными от курения зонами. Сотрудникам и военнослужащим следует отказаться от потребления табачных изделий в форменной одежде", - говорится в сообщении со ссылкой на приказ министра внутренних дел № 424.

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Нарушители этих требований могут привлекаться к дисциплинарной или административной ответственности, пояснили в МВД.