БЮТ просит Тимошенко «лишний раз не передвигаться по Верховной Раде»

Блок Юлии Тимошенко усилил внутреннюю охрану своего лидера в связи с заявлениями о возможном нападении на нее.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

По словам А.Турчинова, первым эту тему поднял российский политолог Сергей МАРКОВ, а также информацию по этому поводу разместило на своем сайте ОАО «Укртелеком».

«Мы усилили систему внутренней безопасности, которая касается нашего лидера», - сказал он.

Кроме того, по словам А.Турчинова, до той поры, пока не будет рассматриваться вопрос об избрании премьер-министра, обратились с просьбой к Юлии ТИМОШЕНКО «лишний раз не передвигаться по Верховной Раде».

Депутат также сообщил, что БЮТ связался с СБУ с просьбой проверить всю информацию относительно возможного нападения на Ю.Тимошенко.

«Я надеюсь, что все же есть граница, через которую не могут переходить политики, как бы они не хотели и как бы они не боялись нашего лидера. И я надеюсь, что это опять останется лишь выбросами информации», - сказал А.Турчинов.

В свою очередь, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины агентству УНИАН сообщили, что в случае, если Ю.Тимошенко обратится к генпрокурору с официальным заявлением, то по вышеуказанному поводу будет назначена проверка изложенной информации, а также решен вопрос о предоставлении ей дополнительной охраны в случае необходимости.

Как сообщал УНИАН, неизвестный мужчина пытался предупредить Ю.Тимошенко о подготовке покушения на ее жизнь.

Согласно сообщению на сайте компании «Укртелеком», в помещение «Телекомсервиса» ОАО «Укртелеком» по адресу: Киев, ул.Владимирская, 10, зашел неизвестный и без комментариев передал оператору отделения записку с текстом сообщения на сайт лидера БЮТ: «Внимание! Юля!!! Снайпер следит за тобой! Четверг», после чего сразу покинул помещение.

Об этом случае компания сразу сообщила правоохранительным органам.