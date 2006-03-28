Состав Киевсовета официально объявят только через 4-5 дней

Из-за длительной процедуры передачи бюллетеней из районных избирательных комиссий Киевской городской территориальной избирательной комиссии ее заседание откладывается до 20.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член КГТИК Олег ХАВРОНЮК.

По его словам, на данный момент городская комиссия принимает бюллетени Печерской территориальной избирательной комиссии. Процесс приема достаточно длителен, и именно из-за этого КГТИК не может начать свое заседание.

О.ХАВРОНЮК отметил, что это будет непрерывное заседание, которое будет длиться 4-5 суток вплоть до установления окончательных результатов местных выборов. По его информации, на данный момент из других районов города информации об отправке бюллетеней в КГТИК не поступало.

По словам О.ХАВРОНЮКА, процесс затягивается не из-за пассивной работы районных избирательных комиссий, а из-за того, что процесс подсчета голосов избирателей занимает много времени.

Вчера председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ «говорил, что из-за подсчета голосов, в первую очередь киевских, затягивается подсчет голосов (по выборам) в Верховную Раду, но это абсолютно не так. Комиссии выполняют требования закона и считают сначала голоса за народных депутатов Украины и только после этого переходят к подсчету наших избирателей», - подчеркнул О.ХАВРОНЮК.

На вопрос журналистов, действительно ли зафиксированы серьезные нарушения избирательного законодательства на избирательных участках в Оболонском и Подольском районах, он ответил, что в КГТИК поступило несколько жалоб, но, поскольку заседание КГТИК не началось, жалобы не рассматривались и не изучались. На сегодня, по словам О.ХАВРОНЮКА, они только зарегистрированы и ожидают изучения.