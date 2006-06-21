Тимошенко рассказала, когда ее назначат премьером

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует, что премьер-министр Украины будет назначен через неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, после всех согласований, касающихся создания помаранчевой коалиции нет смысла затягивать на недели и месяцы с решением этого вопроса. «Я думаю, если все будет хорошо сегодня, то, возможно, понадобится неделя, чтобы сформировать все предложения на все должности и проголосовать», - сказала она.

Лидер БЮТ также подтвердила, что пока конкретные кандидатуры на должности не распределялись.

Но, как стало известно УНИАН, участники переговоров о создании коалиции договорилась, что премьером будет Ю.ТИМОШЕНКО, первым вице-премьером – представитель СПУ Иосиф ВИНСКИЙ, спикером, скорее всего, будет лидер блока «Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ, первым вице-спикером – представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО, а должность вице-спикера возможно отдадут оппозиционным фракциям.

Как сообщал УНИАН, лидер СПУ Александр МОРОЗ и Ю.ТИМОШЕНКО заявили, что сегодня в течение дня “Наша Украина”, БЮТ и СПУ объявят о создании демократической коалиции.