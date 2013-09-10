Янукович присутствует на матче Украина-Англия
22:11, 10 сентября 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович присутствует на отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2014 года между сборными командами Украины и Англии.
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Игра проходит на НСК «Олимпийский» в Киеве.
Эта игра станет ключевой в плане распределения мест в группе для тройки ведущих команд: помимо Украины и Англии на поездку на ЧМ летом следующего года также реально претендует сборная Черногории. На данный момент, в турнирной таблице у англичан и черногорцев по 15 очков, у украинцев - 14.
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