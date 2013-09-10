Янукович присутствует на матче Украина-Англия

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Игра проходит на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Эта игра станет ключевой в плане распределения мест в группе для тройки ведущих команд: помимо Украины и Англии на поездку на ЧМ летом следующего года также реально претендует сборная Черногории. На данный момент, в турнирной таблице у англичан и черногорцев по 15 очков, у украинцев - 14.