Янукович присутствует на матче Украина-Англия

22:11, 10 сентября 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович присутствует на отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2014 года между сборными командами Украины и Англии.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Игра проходит на НСК «Олимпийский» в Киеве. 

Эта игра станет ключевой в плане распределения мест в группе для тройки ведущих команд: помимо Украины и Англии на поездку на ЧМ летом следующего года также реально претендует сборная Черногории. На данный момент, в турнирной таблице у англичан и черногорцев по 15 очков, у украинцев - 14.

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