Регионалы открестились от скандала с Наливайченко и ЦРУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал на брифинге.

По его словам, очень странная складывается ситуация, что какой бы скандал не возникал, оппозиция всегда обвиняет фракцию Партии регионов.

“Это смешно и гротескно”, - подчеркнул он.

По его словам, почему-то в ситуации, где речь идет о коммунистах и представителе оппозиции, опять обвиняют во всем Партию регионов.

«Мы никакого отношения к этому не имеем. Пусть они (речь идет о фракции КПУ и оппозиции — УНИАН) выясняют отношения между собой и если бывший руководитель (речь идет о СБУ — УНИАН) нарушил что-то, то в этом надо разобраться. А если нет, то и разбираться нечего», - подчеркнул Ефремов и добавил: «Я не вижу здесь ни информационного, никакого другого повода».

Как сообщал УНИАН, в интервью газете «Сегодня» № 194 от 6 сентября первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин сказал, что в Генпрокуратуре зарегистрировано уголовное производство о разглашении государственной тайны бывшим председателем СБУ Наливайченко.

Кузьмин отметил, что пока речь идет о разглашении секретных сведений и передаче конфиденциальных данных, которые являются собственностью государства. В частности, проверяется информация народных депутатов о том, что Наливайченко выделил сотрудникам ЦРУ кабинет на Владимирской (в здании СБУ) и дал им возможность ознакомиться с секретными документами. При этом ни один из иностранных специалистов допуска к такой работе официально не получал. «Собираются данные, допрашиваются другие сотрудники СБУ, проводятся экспертизы», - прибавил Кузьмин.

Народный депутат Украины Михаил Герасимчук (фракция КПУ) сообщил, что данные о якобы «сливании» Наливайченко информации ЦРУ он взял в Интернете.

Герасимчук отметил, что именно по его и еще двух народных депутатов Украины Сергея Баландина и Олега Буковца (оба также из фракции КПУ) депутатским запросом было открыто Генеральной прокуратурой уголовное производство относительно этой ситуации. Герасимчук сообщил, что информация была им взята из Интернета и “там написано четко и ясно, как пригласил господин Наливайченко, когда был исполняющим обязанности председателя СБУ, посла США на выпуск наших будущих работников СБУ, которые должны были работать в службе и за рубежом, и в Украине”. Он прибавил, что дело в том, что “самое обидное, что сопровождал посла США представитель ЦРУ”. “Это же можно сфотографировать всех выпускников - сейчас средств хватает, и как тогда их отправлять, то ли на дипломатическую работу, или в СБУ”, - подчеркнул Герасимчук.

В свою очередь Наливайченко заявил, что не будет комментировать “доносы коммунистов”.