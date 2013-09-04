СМИ: Новинский пообещал учесть мнение севастопольцев о евроинтеграции

Как передают Комментарии, об этом он заявил, выйдя из кинотеатра «Зоряный», где сегодня состоялась встреча депутатов от Партии регионов с Президентом Виктором Януковичем.

Отвечая на вопрос, будет ли он голосовать за евроинтеграционные законопроекты, Новинский ответил: «Я избирался в Севастополе, где у севастопольцев настроение немножко другой. Они выступают за то, чтобы Украина была в Таможенном союзе. Я не могу голосовать без учета мнения севастопольцев».

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Также он напомнил о поддержке его Партией Регионов на выборах.

«По поводу вступления во фракцию Партии регионов, скорее всего я буду там. Партия регионов поддерживала меня на выборах, когда я шел по Севастополю и много идеологических норм партии мне близки, но я пока не собираюсь никуда вступать» , - сказал он.

«Вы завтра увидите, потерпите, осталось совсем немного» , - заявил нардеп , отвечая на вопрос журналистов о его вхождении во фракцию ПР.

На вопрос, в какой комитет он собирается идти работать, депутат ответил : « Честно скаж : еще не решил, но то, что я буду в группе Россия - Украина - это 100%».

Кроме того, на вопрос, почему его сегодня не было видно в Раде, Новинский ответил, что пришел в зал «окольными путями» и пообещал ходить на заседания парламента.

Напомним, сегодня в кинотеатре «Звездный» проходила встреча фракции Партии регионов с Президентом Виктором Януковичем.

Еще раньше появилась информация о том, что группа народных депутатов от Партии регионов выступает против голосования за евроинтеграционные законопроекты.