На встречу Януковича с ПР пришли члены правительства и миллиардер Новинский

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в столичном кинотеатре “Зоряный”.

В частности, на встречу пришли премьер-министр Украины Николай Азаров, министр юстиции Украины Елена Лукаш. Также в “Зоряный” пришел и новоизбранный депутат Новинский, который на данное время является внефракционным.

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Как сообщал УНИАН, во время сегодняшней встречи с членами фракции ПР, по информации пресс-службы Президента, Янукович обсудит с парламентариями планы законотворческой работы во время третьей сессии Верховной Рады седьмого созыва.

Народный депутат из фракции ПР Владимир Макеенко сегодня утром сообщил, что сегодняшняя встреча фракции с главой государства - это обычная рабочая встреча. “У нас встреча рабочая, как всегда. Мы все время встречаемся в широком кругу - с правительством, без правительства. Мы несем ответственность за принятие законопроектов. Это обычная встреча, которая идет в начале сессии. Она всегда проходила и проходит”, - сказал Макеенко.

А председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря отметил, что сегодня Янукович будет встречаться в 16.30 со своими однопартийцами — Партией регионов — именно по поводу необходимости принятия евроинтеграционных законов.

Напомним, на заседание Верховной Рады Украины 5 сентября должны быть вынесены законопроекты, принятие которых необходимо для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.