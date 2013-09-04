«Пробег с верой в сердце» в Днепропетровске!

В субботу, 7 сентября 2013 года, приглашаем жителей Днепропетровска присоединиться к благотворительному марафону «Пробег с верой в сердце». Старт в 9:30 от Фестивального Причала (ул. Набережная Ленина). Собранные всем городом средства пойдут на приобретение медицинского оборудования для городской детской клинической больницы № 2.

Торговая сеть «Фокстрот» второй год подряд становится партнером «Пробега с верой в сердце», который с небывалым успехом прошел в Днепропетровске в 2012-ом году: в День города 7000 днепропетровцев откликнулись и вышли на символическую дистанцию! Общими усилиями горожан и организаторов было собрано 92 348 гривен. На эти средства приобрели УЗИ-сканер SonoScape A6 для городской детской клинической больницы № 2.

В этом году детской больнице по-прежнему не хватает оборудования, потому цель «Пробега с верой в сердце» в 2013 году - собрать средства на систему Холтеровского ЭКГ-мониторинга, которая поможет вовремя диагностировать, а значит более эффективно лечить сердечно-сосудистые заболевания у детей.

Забег 7 сентября проводится при поддержке управления по делам молодежи и спорта Днепропетровского городского совета и в рамках социальной инициативы компании «Данон Украина».

- Реализуя собственный социальный проект «Школа безопасности», мы поддерживаем и другие инициативы, способные сделать жизнь маленьких украинцев более здоровой и безопасной. Благотворительный марафон «Пробег с верой в сердце» – это сплочающее мероприятие для всей семьи, которое к тому же позволяет помочь детям. Это осознали жители Днепропетровска, Херсона, Кременчуга, Полтавы и Винницы, принимающие марафон этой осенью. Во всех этих городах есть наши магазины, сотрудники которых придерживаются принципов корпоративного волонтерства и поддержат этот пробег. Приходите и Вы! - призвала разделить праздник благотворительности Елена Милованова, PR-менеджер торговой сети «Фокстрот. Техника для дома».

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на сентябрь 2013 в Украине насчитывается 228 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 308 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

* по данным GFK, 2012

«Пробег с верой в серце» – это уникальная социальная инициатива компании «Данон Украина», которая направлена на помощь детям с кардиологическими заболеваниями. В Украине только некоторые медицинские учреждения имеют возможность своевременно диагностировать болезни и предотвращать их. Наша главная цель - помощь детским больницам в приобретении необходимого оборудования.

Наша работа за три года в цифрах: 533 954 грн., 24 800 тыс. участников, 7 пробегов.

2010 года - 1й пробег в Херсоне: 2 500 участников, 70 000 грн.

Оборудование для дистанционных видео консультаций для кардиологического отделения Херсонской областной детской больницы.

2011 год - 5800 участников, 147 517 грн.

Херсон: 2800 участников, 76 279 грн.. Диагностическое оборудование необходимое для обследования детей с нарушениями ритма сердца для кардиологического отделения Херсонской областной детской больницы. Кременчуг: 3 000 участников, 70 238 грн.. Аппарат искусственной вентиляции легких для местной больницы.

2012 год - 16 500 участников, 316 437 грн.

Днепропетровск: 7000 участников, 92 348 грн.. УЗИ-сканер для Детской городской клинической больницы № 2. Кременчуг: 3000 участников, 73 047 грн.. Реанимационный аппарат для местного роддома. Херсон: 5000 участников, 81 019 грн.. Компрессор для кардиологического отделения Херсонской областной детской больницы. Полтава: 1500 участников, 70 023 грн.. Автоматический анализатор крови для Полтавской городской больницы № 5.

Партнеры пробегов: спортивный бренд «New Balance», «Фокстрот», «Platinum Bank» и «Тетра Пак Украина», благотворительный фонд «Відкриті серця».

2013 год 5 городов: Днепропетровск – 7 сентября, Херсон – 14 сентября, Кременчуг – 29 сентября, Полтава – 12 октября, Винница – 19 октября.

В 2018 году – 25 городов, добавляя ежегодно по 5 городов.