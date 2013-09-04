Завтра в ВР будут проголосованы евроинтеграционные законы - регионал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Завтра четверг - день голосования. Мы сделаем все для того, чтобы явка народных депутатов была завтра почти 100%. И просим, обращаемся к оппозиции. Потому завтра, мы уверены в том, что евроинтеграционные законы будут проголосованы”, - сказал Макеенко.

Он заверил, что Партия регионов будет голосовать за эти законопроекты стопроцентно.