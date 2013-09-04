Завтра в ВР будут проголосованы евроинтеграционные законы - регионал
11:51, 04 сентября 2013Политика
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Глава Регламентного комитета Верховной Рады, народный депутат от Партии регионов Владимир Макеенко заверяет, что будет сделано все, чтобы завтра проходило нормальное голосование за евроинтеграционные законопроекты.
Макеенко уверяет, что завтра пройдет нормальное голосование за законопроекты
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
“Завтра четверг - день голосования. Мы сделаем все для того, чтобы явка народных депутатов была завтра почти 100%. И просим, обращаемся к оппозиции. Потому завтра, мы уверены в том, что евроинтеграционные законы будут проголосованы”, - сказал Макеенко.
Он заверил, что Партия регионов будет голосовать за эти законопроекты стопроцентно.
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