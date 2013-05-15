Президент осуществил кадровые перестановки в СБУ

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Так, с должности начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ уволен Олег Фарений. Вместо него назначен Виктор Сорокин.

Также Президент назначил Ивана Мусиенко ректором Национальной академии Службы безопасности Украины, уволив перед этим Евгения Скулиша.

Кроме того, Янукович уволил Владимира Пяту с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области, назначив на эту должность Виктора Крайтора.

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На должность начальника Управления СБУ в Сумской области назначен Андрей Василевский вместо уволенного сегодня же Станислава Курмана.

Кроме того, Президент уволил Ярослава Гавриша с должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области, назначив на эту должность Сергея Семишкура.

Уволен также Александр Дроботенко с должности начальника Управления СБУ в Полтавской области. Вместо него Управление теперь будет возглавлять Александр Масензов.

Кроме того, Янукович уволил начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ Андрея Меркулова, и назначил на эту должность Виктора Ченгару.