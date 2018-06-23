Шредер высказался так, как ему поручили в Газпроме

19 июня Герхард Шредер, председатель комитета акционеров компании по строительству Североевропейского газопровода, выступая на 10-й ежегодной конференции в Москве, решил повысказываться на тему российско-украинских газовых отношений. Суверенное государство должно платить за газ рыночную цену - объявил Шредер. Объемы экспортируемого через Украину газа надо уменьшать и в связи с этим - необходимо строительство Североевропейского газопровода. Напомним, что до того как Шредер устроился работать в Газпром, он работал канцлером Германии и почему-то еще тогда активно поддерживал этот проект (о сомнительном участии в нем канцлера активно писала немецкая пресса).

Мы обратились к украинским экспертам с просьбой прокомментировать высказывания Шредера.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: Транзит энергоресурсов - это одна из составляющих геополитики 21 века. Сейчас идет борьба за новую энергетическую архитектуру Европы, а возможно, не только Европы, но и Азии.

Что касается московского заявления Шредера, то оно неудивительно, поскольку Шредер давно уже является лоббистом России, я бы при этом уточнил - путинской России. В последнее время он перепрофилировался в лоббиста Газпрома, в частности - Североевропейского (обходного) газопровода.

Такие заявления свидетельствуют и о том, что у некоторой части европейского истеблишмента присутствует скептичное отношение к Украине и к нынешним украинским элитам. Заявление Шредера – коктейль различных резонов и расчетов, фобий, скепсиса и других эмоциональных состояний, которые вызывает сегодня как Украина, так и украинско-российский газовый диалог, который на самом деле является диалогом глухого со слепым.

Алексей Мушак, эксперт Института национальных стратегий Украины:

Мы должны рассматривать Шредера не как бывшего канцлера Германии, а как главу компании, которая занимается строительством Североевропейского газопровода. Он изначально приглашен в эту структуру для лоббирования и финансирования этого газопровода в Европе. Он выполняет то, что ему поручено: создает альтернативный путь поставок российского топлива на европейский рынок. Поэтому и предлагает постепенно отказываться от транзитных услуг Украины.

Шредер работает на бизнес-проект, который, по замыслу руководства Газпрома, перетянет на себя часть потоков, некоторые из которых идут через Украину, и для того, чтобы убедить западных партнеров в его необходимости, Шредер подчеркивает «надежность России». Перспектива этого проекта напрямую зависит от того, сумеет ли Шредер убедить своих европейских коллег в его развитии.

Думая о развитии проекта, Шредер уже на этом этапе пытается как бы дискредитировать Украину как транзитного конкурента.

Ближайшие пять лет Украине ничего не грозит, поскольку лишь в 2010 году будет построена первая ветвь. Но дальше нам могут угрожать проблемы, если мы потеряем транзитный «имидж».

Как мы можем противостоять этому? Максимально наращивать объемы экспорта, и словом и делом выбивать экспортные потоки российского газа, параллельно разыгрывая карту поставок среднеазиатского газа в обход России.

В Европе есть несколько групп газовых лоббистов: одни - за то, чтобы увеличивать поставки из России, другие считают, что нужно брать в Казахстане и Туркменистане. Есть несколько проектов поставок среднеазиатского газа в обход России. Построение такого обходного газопровода оценивается от 4 млрд. долларов. В случае его реализации мы могли бы сами продавать среднеазиатский газ в Европу, минуя Россию. Действия нашего руководства должны, с одной стороны, засвидетельствовать, что мы надежные партнеры, мы наращиваем экспорт и не отбираем газ, с другой - поддерживать интерес к обходному газопроводу и у Европы, и у Средней Азии, чтобы они сами увидели целесообразность газовых поставок в обход России.

Иван Полтавец, эксперт Института политических исследований и политических консультаций:

С одной стороны, такие заявления резонны, потому что никто не возражает, что суверенное государство должно платить рыночную цену за продукт, который ей поставляют. Однако нигде в мире не делается так, что цена возрастает сразу в четыре раза на такой критически значимый товар для экономики, как энергоносители. Известно, что такое повышение может сыграть злую шутку с экономикой и страны-поставщика.

Разумеется, Украина готова платить мировую цену, но речь должна была идти о поэтапном повышении цены.

Господину Шредеру стоило понимать, что основной вопрос заключался не в цене на газ, а шоковости повышения.

В любом случае мощности Североевропейского газопровода будут недостаточны, чтобы разгрузить европейский экспорт. Можно утверждать, что в ближайшем будущем оба газопровода – и украинский, и северный - будут загружены. Ведь потребление газа в Европе растет, и если Украина докажет, что она стабильный транзитер газа, то вполне может рассчитывать на сохранение сегодняшних объемов транспортировки.

Маша Мищенко