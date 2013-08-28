В Украине отметили 157-летие Франко

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю представители власти города, области, депутаты городского и областного советов, представители общественности возложили цветы к памятнику Каменяру, после чего состоялся митинг.

«Отмечая 157-ю годовщину со дня рождения Ивана Франко в последние дни августа, мы не можем не связать его с Независимостью, с Украиной, с прошлым и будущим. В годы безгосударственности он был олицетворением бессмертия украинского слова, бессмертия украинской идеи. Иван Франко неоднократно бывал в Тернополе, здесь творил, выступал, влиял на общественно-политическую и культурно-творческую атмосферу города начала ХХ века. Прошли годы, а Каменяр продолжает влиять на нас своим примером гражданина, своими произведениями, своими сюжетами и образами персонажей. Для нас он является символом непокоренного и бунтарского духа народа, символом интеллектуальной силы, символом интеллигентности, предтечей национального и государственного возрождения Украины», – сказал во время выступления городской председатель Тернополя Сергей Надал.

После выступлений представителей власти литераторы и общественные деятели Тернополя прочли ряд произведений Франко.

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Во Львове по случаю 157-й годовщины со дня рождения Ивана Франко состоялось торжественное возложение цветов к его памятнику во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, поэтический и песенный венок Каменяру составили народные артисты Украины Святослав Максимчук и Богдан Козак, а также народная мужская хоровая капелла "Прометей".

«Франко – гениальная личность, и чрезвычайно важная фигура для нашего государства. Это человек, которого нужно помнить. Даже сегодня из его произведений можно почерпнуть много интересного и поучительного, они актуальны до сих пор. Франко писал о любви к украинскому народу, такой патриотизм необходимо хранить в сердцах каждого из нас», – отметил заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Василий Бахмацкий.

28 августа в селе Нагуевичи Дрогобычского района состоится литературно-художественный праздник “Я син народу, що вгору йде”, посвященный 157-й годовщине со дня рождения.

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Ивано-Франковск торжественно отмечает 157-летие со дня рождения писателя и философа Ивана Франко.

Как передает корреспондент УНИАН, представители общественности города пришли праздничной колонной по улицам города к памятнику Каменщику. Цветы к памятнику возложили руководители облгосадминистрации и областного совета, горисполкома, областной писательской организации и представители общественности города.

На вече выступили заместитель главы облгосадминистрации Роман Иваницкий, заместитель городского головы Ивано-Франковска Михаил Верес, народный депутат Украины от фракции ВО «Свобода» Руслан Марцинкив, писательница, депутат областного совета Ольга Бабий и другие.

Ораторы говорили о величии духа Ивана Франко, призывали ценить «свободу и независимость государства», быть последователями «украинского Моисея духа». Называли Каменяра «настоящим украинским патриотом и строителем Украинского государства», рассказали о жизненных вехах писателя и философа Франко.

Ивано-Франковский муниципальный духовой оркестр и хор «Галицкие перезвоны» исполнили песни на произведения писателя. Завершилось вече исполнением песни на слова Каменяра «Не пора, не пора…».

Сегодня, в рамках празднования, в Ивано-Франковске демонстрируют фильм о Франко на светодиодном экране, проводят литературные часы «Не вмре поезія – не згине сила духу», традиционные Франковские чтения у памятника Каменяру и круглый стол «Иван Франко и современность» при участии известных деятелей искусств и писателей Прикарпатья.

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Справка УНИАН. Иван Франко - украинский писатель, поэт, публицист, переводчик, ученый, общественный и политический деятель. Родился 27 августа 1856 года в селе Нагуевичи (ныне с. Ивана Франко) Львовской области. Его печатное наследие составляет 50 томов. Умер Франко 28 мая 1916 года. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Город Станислав в 1962 году по случаю 300-летия основания был переименован в Ивано-Франковск.