ОПОРА: ПР контролирует 21 комитет Верховной Рады, оппозиция - 7

Как сообщили УНИАН в Гражданской сети ОПОРА, об этом свидетельствуют данные мониторинга, который осуществляется организацией после парламентских выборов 2012 года.

Всего в Верховной Раде VII созыва сформировано 29 комитетов. Из них лишь в Комитете по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы сбалансировано политическое представительство от оппозиционных и провластных фракций.

Самым популярным среди парламентариев является Комитет по вопросам бюджета. В его состав вошли 37 депутатов.

Непопулярным среди народных избранников является Комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов и Комитет по вопросам информатизации и информационных технологий. К их работе приобщились по семь депутатов.

В соответствии с ч.2 ст.5 Закона «О комитетах Верховной Рады Украины», в состав каждого из комитетов может входить не меньше девяти и не больше 30 депутатов.

«Следовательно, возникает вопрос о целесообразности и легитимности работы данных комитетов в действующем формате», - отметили в ОПОРЕ.

Анализ выступлений народных депутатов свидетельствует, что парламентская дискуссия является достаточно вялой. ОПОРА проанализировала протоколы и стенограммы заседаний, которые удалось получить в официальном порядке. Три комитета незаконно скрывают протоколы заседаний: Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений, Комитет по вопросам бюджета и Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР.

Наиболее активными во время обсуждения законопроектов являются члены Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, Комитета по вопросам науки и образования и Комитета по вопросам информатизации и информационных технологий показатель выступлений депутатов.

На заседаниях остальных комитетов дискуссии, касающиеся общественно-важных вопросов практически не ведутся.

Учитывая количество выступлений депутатов в соотношении к размеру фракции, исследование показало, что наиболее активной фракцией в комитетах является «Свобода», средний показатель каждого члена которой - 40,38%. Наименее активной является фракция Партии регионов, на депутатов которой приходится 22,37% выступлений. Активность внефракционных депутатов - 17,43%.

Кроме того, ОПОРА констатирует ненадлежащее выполнение требований законодательства в части информирования населения о деятельности комитетов через веб-сайт Верховной Рады. Аналогичное касается информационной работы комитетов, которые имеют право распространять данные о своей деятельности через собственные веб-страницы, однако, этого не делают. Во исполнение требований закона 22 из 29 комитетов создали собственные веб-страницы. Однако только три из них обнародовали на своих сайтах немногим больше половины общественно-важной информации. Речь идет о Комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, Комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления и Комитете по вопросам свободы слова и информации.

Сайты остальных комитетов ВР содержат от 14% до 46% данных.

Меньше всего внимания на сайтах комитетов ВР уделяется освещению вопросов, которые касаются текущей законотворческой деятельности. Информация о стадиях рассмотрения законопроектов, рекомендациях, экспертных выводах к ним и дате рассмотрения документов в интернете практически отсутствует.

Самый высокий показатель присутствия народных депутатов на заседаниях (94,17%) - у Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Наименее дисциплинированными являются депутаты Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. В процентном соотношении они присутствовали на 58,33% заседаниях.

За первых полгода работы парламента лучший показатель посещаемости заседаний комитетов имеют члены фракции «Свобода» – 91,3%, КПУ - 81,9%, ВО «Батькивщина» – 79,1%, Партии регионов – 78,2%, «УДАР» – 76,4%, внефракционных – 69,8%.

Шесть депутатов не посетили ни одного заседания комитета, в состав которого входят. Лидерами по количеству пропусков заседаний внефракционные Игорь Палица, Павел Балога, Константин Жеваго, член фракции Партии регионов Юрий Иванющенко, Виталий Ковальчук из партии «УДАР» и Петр Симоненко (КПУ).