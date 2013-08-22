Янукович говорит, что экономику Украины нельзя «подлатать и подмазать»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил в Донецке на торжественном собрании, посвященном Дню шахтера Президента Украины Виктор Янукович.

«Сегодня самый сложный этап модернизации страны, долгие годы мы пытались обойтись легким текущим ремонтом: подкрасить, подбелить, подлатать и подмазать, но от этого наш дом не становился прочнее и лучше, а наоборот он продолжал стареть и дряхлеть», - сказал Янукович.

При этом он добавил, что «рано или поздно нам нужно было начинать капитальный ремонт, и именно это мы и сделали - мы начали модернизировать нашу страну».

По теме: Янукович рассказал в Донецке, что будет с государственными шахтами

По словам главы государства, именно за модернизацией страны стоит будущее нас и наших детей.

Янукович отметил, что в настоящее время, в кризисный период, «через который сейчас походит весь мир, она (модернизация — УНИАН) дает возможность нам выживать».

«Нам нужно создать условия для ускоренного развития реального сектора экономики, и одной из первоочередных задач в этом смысле — это создание современного энергетического комплекса Украины, окончательная цель этого процесса — создать отрасль нового экономического качества за счет внедрения передовых технологий производства и управления, современных стандартов безопасности труда», - сказал Президент, добавив, что «это только часть большого плана».