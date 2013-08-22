Янукович рассказал в Донецке, что будет с государственными шахтами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович заявил в Донецке на торжественном собрании, посвященном Дню шахтера.

По словам Президента, за последние 3 года рост добычи угля в стране вырос на 15 миллионов тонн, а за 7 месяцев текущего года угольными предприятиями Украины уже добыто 48 млн тонн угля, что на 12% выше плана.

Глава государства подчеркнул, что угольная отрасль всегда была основой национального энергетического комплекса страны.

«Я ожидаю, что до конца 2014 года в угольной отрасли будут завершены приватизационные процессы, а также окончательно реформированный рынок угольной промышленности», - отметил президент.

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Янукович также отметил, что сегодня главная задача государства — это обеспечить безопасность горняков, это первая цель любых технологических нововведений.

«Уверен, труд шахтера — наша национальная гордость... Убежден, что нужно существенно усилить работу по безопасности горняков и повышению качества жизни угледобывающих регионов», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года угледобывающие предприятия Украины увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.