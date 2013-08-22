Эксперт: уже есть попытки изменить курс Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального директора по международным вопросам Центра Разумкова Валерий Чалый.

"Уже есть попытки изменения внешнеполитического курса Украины. И уже зарегистрирован соответствующий законопроект. Очевидно, что это будет рассматриваться на непростой сессии. Я считаю, что законопроект не имеет шанса на реализацию", - сказал Чалый.

По его словам, европейский курс был определен нормативно в 1993 году в постановлении парламента. "Затем это нашло свое отражение уже в Законе "Об основных принципах внутренней и внешней политики" и в Законе "Об основах национальной безопасности". Я уже не говорю о десятках нормативных актов, которые являются частью внутреннего законодательства", - отметил эксперт.

По мнению Чалого, изменить внешнеполитический курс Украины не удастся, поскольку поддержка интеграции с ЕС является достаточно консолидированной: и во власти, и в оппозиции, и в гражданском обществе.

Также эксперт подчеркнул, что курс страны последние годы держится достаточно последовательно, но темпы очень медленные.

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Как сообщал УИНАН, народный депутат Вадим Колесниченко зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона "О внесении изменений в законодательство Украины" (относительно внешнеполитического курса Украины), которым предлагает отменить положение законов "О принципах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины", которые устанавливают внешнеполитической целью Украины обретение членства в Европейском Союзе.

В частности, законопроектом предлагается отменить нормы законов и отдельные законодательные акты Украины: пункт 12 части 2 статьи 11 Закона Украины "О принципах внутренней и внешней политики", который устанавливает целью Украины членство в Европейском Союзе; в абзаце 5 части 2 статьи 8 Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины" № 964-IV от 19.06.2003 исключить слова "обретение членства в Европейском Союзе"; отменить Указ Президента Украины "Об утверждении Стратегии интеграции Украины в Европейский Союз"; некоторые "евроинтеграционные" распоряжения Кабмина.