Суд вынес приговор россиянам, которые хотели подорвать штаб Ющенко

Апелляционный суд города Киева вынес приговор обвиняемым в попытке подрыва штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в ночь на 21 ноября 2004 года - день второго тура президентских выборов.

Как сообщает "Украинская правда", россияне Михаил ШУГАЙ и Марат МОСКВИТИН были признаны виновными в части выдвинутых против них обвинений и осуждены, соответственно, к шести и четырем годам лишения свободы.

Согласно тексту объявленного в суде приговора, в ночь на 21 ноября 2004 года возле дома по улице Боричив Ток, 22-а в Киеве, где находился избирательный штаб В.ЮЩЕНКО, на протяжении восьми часов был припаркован автомобиль ВАЗ-21043 с взрывчаткой, которую заложил туда М.ШУГАЙ.

О преступлении стало известно после того, как вечером 21 ноября 2004 года сотрудники МВД проверили подозрительный автомобиль в Киеве на углу улиц Саксаганского и Владимирской. Во время обыска там было найдено взрывное устройство и задержаны два человека, которые использовали поддельные паспорта граждан РФ и Украины. Ими оказались М.ШУГАЙ и М.МОСКВИТИН.

По заключению экспертизы, взрывное устройство состояло из 3 кг пластида и содержало основной действующий компонент - гексоген.

Обвиняемым по делу, которое расследовала СБУ, инкриминировалось "покушение на совершение террористического акта" и ряд сопутствующих преступлений (контрабанда и хранение взрывчатых веществ и оружия, использования поддельных документов).

Однако, суд отклонил статью «террористический акт», поскольку подсудимые, "осознавая возможные негативные последствия для жизни и здоровья людей, по собственной инициативе отказались от осуществления преступного намерения".

В досудебном следствии М.ШУГАЙ утверждал, что действовал по заказу лица, интересы которого были связаны с результатами президентских выборов и заинтересованного "в поднятии рейтинга кандидата в Президенты Украины путем имитации осуществления против него террористического акта".

Не отрицая подготовку к террористическому акту, М.ШУГАЙ заявил, что преднамеренно припарковал автомобиль с взрывчаткой в поле зрения видеокамеры наблюдения и не собирался приводить взрывное устройство в действие.

Во время судебных слушаний оба злоумышленника признали себя виновными лишь в использовании поддельных документов.