СМИ: Кличко в президенты по ошибке «выдвинул» сотрудник сайта WBC (видео)
14:04, 16 августа 2013Политика
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Ошибку сотрудников сайта Всемирного боксерского совета (WBC) растиражировали украинские СМИ.
По информации сайта Всемирного боксерского совета, в Мексике на встрече с президентом WBC Виталий Кличко заявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2015 году.
Эту новость подхватили украинские СМИ. На самом деле - речь шла только о заинтересованности Кличко в участии в этой гонке.
В эксклюзивном комментарии информационной программе "События" сотрудник WBC на условиях анонимности признал ошибку - и некорректную формулировку на сайте исправили.
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