СМИ: Кличко в президенты по ошибке «выдвинул» сотрудник сайта WBC (видео)

14:04, 16 августа 2013
Политика
1850

Ошибку сотрудников сайта Всемирного боксерского совета (WBC)  растиражировали украинские СМИ.

По информации сайта Всемирного боксерского совета, в Мексике на встрече с президентом WBC Виталий Кличко заявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2015 году.

Эту новость подхватили украинские СМИ. На самом деле - речь шла только о заинтересованности Кличко в участии в этой гонке.

В эксклюзивном комментарии информационной программе "События" сотрудник WBC на условиях анонимности признал ошибку - и некорректную формулировку на сайте исправили.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter