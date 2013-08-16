СМИ: Кличко в президенты по ошибке «выдвинул» сотрудник сайта WBC (видео)

По информации сайта Всемирного боксерского совета, в Мексике на встрече с президентом WBC Виталий Кличко заявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2015 году.

Эту новость подхватили украинские СМИ. На самом деле - речь шла только о заинтересованности Кличко в участии в этой гонке.

В эксклюзивном комментарии информационной программе "События" сотрудник WBC на условиях анонимности признал ошибку - и некорректную формулировку на сайте исправили.