Кабмин завтра начнется позже обычного

В среду 21 августа 2013 года под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, начало мероприятия в 14:00.

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Во время заседания правительства запланировано проведение брифингов при участии министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, члена Правительственного совещательного комитета Интернет-корпорации по предоставлению имен и номеров (GAC ICANN) от Украины Владимира Семиноженко.

Как известно, заседание правительства проходит каждую среду и начинается в 10.00.