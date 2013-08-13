Кабмин начал выпускать информбюллетень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе, решение выпускать бюллетень было принято, “идя навстречу пожеланиям как журналистов, так и общественности, которые постоянно обращаются в пресс-службы органов исполнительной власти за дополнительными комментариями или экономической статистикой по поводу принятых решений”.

Бюллетень КМУ, отмечают в пресс-службе, будет предоставлять новости о принятых правительственных решениях в широком формате, с комментариями специалистов органов государственной власти, которые готовили те или другие решения, и сопроводительной статистикой.

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Бюллетень будет издаваться ежедневно на украинском и русском языках по адресу www.info-kmu.com.ua

“Надеемся, что новый продукт пригодится всем представителям СМИ, которые занимаются освещением правительственной деятельности”, - отмечают в правительстве.