Лариса Скорик расскажет о будущем украинских замков

15:39, 20 июня 2006
Политика
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14-00 -  Пресс-конференция на тему:  "Прошлое и будущее замков Украины". В работе примут участие архитектор, президент Клуба эстетичного неповиновения Лариса Скорик и заместитель председателя Украинского общества охраны достопримечательностей истории и культуры, главный редактор журнала "Відлуння віків"  Николай  Пархоменко (ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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