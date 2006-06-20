Лариса Скорик расскажет о будущем украинских замков

14-00 - Пресс-конференция на тему: "Прошлое и будущее замков Украины". В работе примут участие архитектор, президент Клуба эстетичного неповиновения Лариса Скорик и заместитель председателя Украинского общества охраны достопримечательностей истории и культуры, главный редактор журнала "Відлуння віків" Николай Пархоменко (ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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