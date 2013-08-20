Яценюк: если они не слышат слов, будем драться

Об этом политик заявил в эфире 5 канала, отвечая на вопрос, почему оппозиция не присоединилась к блокированию Киевсовета активистами 16 августа.

"Оппозиция выглядит так, как вы сегодня видели на всех телеканалах. Трудно мне сказать, что это бутафорско, когда идет фактически драка с сотрудниками милиции, которые не пропускают депутатов оппозиции", - отметил он, добавив, что один из депутатов находится сейчас в больнице.

"Да, мы сражаемся с вооруженной милицией. А что остается делать? Закон нарушается, Конституция нарушается, игнорируется... Мы боремся так, как мы можем и будем дальше бороться. Нужно будет драться, значит будем драться. Если они не слышат слов", - уточнил политик.

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При этом, отвечая на вопрос, будет ли оппозиция работать на опережение, Яценюк заверил: "На опережение мы сработали. Я вам напомню, предыдущая сессия не состоялась вообще, ее вообще не было".

Депутат напомнил, что в понедельник на повестку дня Киевсовета выносилось около 400 вопросов, но "рассмотрели только пять, в течение 10 минут, и быстро разбежались".

На вопрос, не думает ли он, что депутаты горсовета испугались представителей оппозиции, которые прорывались, Яценюк сказал: "Я не просто думаю, я руководствуюсь только цифрами и фактами: вспомните, пожалуйста, сессию Киевсовета, которая длилась 10 минут...", - цитирует Украинская правда.