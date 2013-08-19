Эксперт объяснил, почему оппозиции не удалось сорвать сессию Киевсовета

Так считает руководитель Института медиамоделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

“Оппозиция не рассчитывала, что под Киеврадой соберется столько реальных митингующих. Поэтому и распространяла заявления о намерениях срыва сессии. Но одно - когда имеешь дело с управляемой оплаченной группой “бабушек” и студентов, другое – с тысячами людей, которых лишили заслуженной прибавки к совсем небольшой зарплате”. - отметил эксперт. – “Кроме того, необходимо учитывать, что учителя, врачи, социальные и культурные работники, как правило, тесно общаются между собой. Профсоюз работников бюджетной сферы Киева – один из самых мощных в стране. Увидев под мэрией такое количество людей с реальными проблемами оппозиция растерялась. Вплоть до того, что звучали заявления в сторону бюджетников в духе – если Киевсовет не легитимен, значит надбавку у вас отберут. Вместо того, чтобы признать свою ошибку перед избирателями, оппозиция снова устроила шоу с выбиванием окон и дракой с правоохранителями. И все это на глазах трех тысяч врачей, учителей, соцработников, сфера деятельности которых предполагает коммуникацию с огромным количеством киевлян. Радикальные действия приводят к снижению рейтинга, оппозиции, особенно среди людей старшего возраста. В данном случае, оппозиция заявила, что борется с властью, а на деле оказалось, она боролась с людьми”.

Как сообщал УНИАН, сегодня 19 августа, несмотря на попытки народных депутатов от оппозиции прорваться в здание мэрии и сорвать работу, Киевсовет провел внеочередное сессионное заседание. В ходе заседания депутаты Киевсовета рассмотрели и приняли четыре постановления и три обращения к Верховной раде.

В частности, были приняты решения о выделении средств на выплату муниципальных надбавок работникам бюджетной сферы. Благодаря внесению изменений в Программу социального и экономического развития Киева на 2013 год снята угроза срыва работ на важных инфраструктурных объектах, например, реконструкции Почтовой площади, строительстве метро на Теремкии создании пешеходной зоны от парка Владимирская горка до Киево-Печерской лавры. Кроме того, горсовет требует от парламента назначить дату проведения выборов в столице, рассмотреть законопроект о расширении бюджета Киева, а также спасти от вырубки Беличанский лес.