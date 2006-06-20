Принудительный борщ будут подавать в поездах с сентября

Обязательное питание в украинских поездах будет введено через один-два месяца, скорее всего, с 1 сентября, заявил генеральный директор «Укрзализныци» Василий ГЛАДКИХ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, согласно предварительным расчетам, стоимость питания в плацкартных вагонах составит 5-7 грн., в купейных - 12-14 грн. и в вагонах «СВ» - 14-20 грн. Еда будет отличаться по своему ассортименту, уточнил В.ГЛАДКИХ.

Также он сообщил, что поставщик питания будет определен на конкурсной основе.

В.ГЛАДКИХ высказал пожелание, чтобы в меню входил украинский борщ, по примеру того, как в российских поездах есть фирменная железнодорожная солянка.

Как сообщал УНИАН, в начале июня гендиректор «Укрзализныци» подтвердил, что ведомство будет вводить питание в поездах. По словам В.ГЛАДКИХ, пока планируется вводить питание в «СВ» и купе на дневных поездах повышенной комфортности. Гендиректор «Укрзализныци» сообщил, что 1 июня, в ходе своей поездки в Донецк, он провел опрос пассажиров купе поезда, в котором ехал, и 90% из них высказались за введение питания.

Относительно протеста против введения обязательного питания В.ГЛАДКИХ заявил: «это какие-то определенные силы пытаются навязать». Что касается цены за питание, то В.ГЛАДКИХ отметил, что «Укрзализныця» будет ее изучать и смотреть на то, чтобы «она соответствовала размеру цены за билет».

Антимонопольный комитет Украины выступает против введения обязательного питания на железной дороге. В пресс-службе АМК отметили, что если железная дорога введет обязательное питание, включая его в стоимость билетов, Комитет будет считать такие действия злоупотреблением монопольным положением. В этом случае в отношении железнодорожного монополиста могут быть применены финансовые санкции - до 10% годового дохода предприятия. Ранее гендиректор «Укрзализныци» В.ГЛАДКИХ отмечал возможность того, что со временем в поездах введут питание (по аналогии питания в самолетах), которое будет включаться в цену билета.