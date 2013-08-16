Таможня России обещает к концу дня разобраться с очередью украинских вагонов

Федеральная таможенная служба РФ рассчитывает, что ситуация с железнодорожными перевозками на российско-украинской границе нормализуется к концу дня, передает российское агентство «Прайм».

Ранее в пятницу в РЖД сообщили, что на пограничных станциях российско-украинской границы простаивает более 900 вагонов с грузами из Украины в ожидании таможенного оформления.

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"К концу дня ситуация на железных дорогах нормализуется", - сказал глава ФТС Андрей Бельянинов журналистам.

Он пояснил, что профили риска были изменены по отношению к грузам, перевозимым не только автотранспортом, но и по железной дороге, что "вызвало достаточно серьезные затруднения, связанные с перемещением грузов на железной дороге по направлению Брянска и Белгородской области".

"Мы оперативно среагировали на эти угрозы, которые могли возникнуть и отчасти возникли. То, что касается веса, - мы эти профили срочно сняли", - сказал Бельянинов.

Российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами с Украины. Украинские компании заявляют, что поставки их продукции на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов.