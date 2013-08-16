Азаров в Facebook: Торговой войны с РФ не будет, а люди должны делать выводы

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

При этом Азаров отметил, что его удивила реакция некоторых украинских политиков, которые заявляли о начале торговой войны Украины и России.

“В этой ситуации меня удивила реакция некоторых наших политиков, с какой радостью и энтузиазмом они разыгрывали тезис о якобы торговых войнах между Украиной и Россией. Могу ответственно заявить, что никаких войн не будет. А этим политикам я бы посоветовал подумать: неужели в наших национальных интересах какие-либо торговые войны с нашим крупнейшим партнером? Кстати, на мой взгляд, эти войны и не в интересах России. Поэтому мы полны решимости приложить все усилия для урегулирования имеющихся спорных вопросов. Ну а наши люди должны делать из всех этих событий соответствующие выводы”, - заявил Азаров.

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Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

Сегодня, 16 августа, вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко присутствовал на заседании совета Евразийской экономической комиссии и в ходе его встречи с членом совета - первого заместителя главы правительства России Игоря Шувалова была достигнута договоренность, что в понедельник, 19 августа, таможенные органы Украины и России разрешат проблемы с поставками украинских товаров в РФ.