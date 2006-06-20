Язык довел Еханурова до суда

Федерация профсоюзов Украины готовит иск на премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА за дискредитацию профсоюзного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве председатель ФПУ Александр ЮРКИН.

«Надоело нам молчать и спокойно реагировать на такие вот выбрыки. Поэтому я подтверждаю, что юридическая служба получила конкретное задание, чтобы подготовить судебный иск на правительство и лично на Ю.ЕХАНУРОВА за его вот это высказывание», - сказал он, комментируя заявление премьера о том, что акция протеста профсоюзов, проведенная 24 мая в Киеве, лишила 3,5 тысячи членов профсоюзов оздоровительных путевок.

«Я не знаю или у него такие советники, или сам он до конца не разбирается, но и то и другое одинаково плохо для премьера и для правительства», - добавил А.ЮРКИН, отметив, что оздоровление трудящихся в Украине проводится за счет Фонда социального страхования.

При этом А.ЮРКИН выразил мнение, что, возможно, премьер имел в виду то, что из этого фонда не будут выделены необходимые средства на оздоровление трудящихся, поскольку сейчас фонд входит в бюджет и используется для «латания дырок». Он подчеркнул, что цифра в 3,5 тысячи путевок придумана.

«А если они придумали такую цифру в 3,5 тысячи, умножим на среднюю цену путевки в 2,5 тыс. грн. по этому году, получаем сумму, которую они сами себе определили в судебном иске», - сказал А.ЮРКИН.

Глава ФПУ также добавил, что, если бы правительство выполняло подписанные ранее договоренности с профсоюзами и работодателями, то массовых акций протеста не было бы.

Как сообщал УНИАН, 31 мая премьер-министр Украины Ю.ЕХАНУРОВ, открывая заседание правительства, заявил о том, что акция протеста профсоюзов против повышения цен на газ и жилищно-коммунальные услуги для населения, проведенная в Киеве, обошлась профсоюзам в 3,5 тысячи путевок, которые недополучат их члены.

«Предварительно так мы прикинули – 24 число обошлось нашим людям в, минимум, 3,5 тыс. путевок, которые профсоюзы в этом году не купят для своих членов», - сказал тогда премьер.

24 мая ФПУ провели митинг протеста против повышения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги для населения. По данным профсоюзов, в акции приняли участие около 50 тысяч человек, а по данным милиции – около 10 тысяч.

Следующая акция профсоюзов намечена на 21 июня – в областных центрах, и 27 июня – в Киеве.