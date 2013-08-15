У Лукашенко готовятся принимать глав стран СНГ

25 октября в Минске состоится заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Как сообщает Информационно-аналитический департамент Исполнительного комитета СНГ, на сегодняшний день формируются повестки дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которые планируется провести 24 и 25 октября 2013 года соответственно.

По информации председательствующего в Совете постпредов, постоянного полномочного представителя Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Василия Пугачева, проект повестки дня заседания Совета глав государств Содружества на данном этапе включает 18 вопросов, охватывающих различные сферы интеграционного взаимодействия в рамках СНГ. Некоторые из них одобрены Советом министров иностранных дел СНГ, например, об объявлении 2014 года Годом туризма в СНГ, о Концепции сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, о Соглашении о порядке формирования и применения совместных групп специалистов (экспертов) пограничных ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности на внешних границах государств-участников СНГ.

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Ряд вопросов предстоит обсудить на заседании СМИД СНГ 24 октября – накануне заседания СГГ: о программах совместных мер борьбы с преступностью, в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы; о единых юбилейных наградах, учрежденных к 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; о Соглашении о статусе Экономического Суда СНГ. По предложению Совета по гуманитарному сотрудничеству в проект повестки дня включен вопрос о реализации в 2014 году Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в Республике Казахстан и Кыргызской Республике и др.

Как сообщал УНИАН, предыдущее заседание Совета глав государств СНГ прошло 5 декабря 2012 в Ашхабаде (Туркменистан).