Ющенко встретился с главой СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что необходимо усилить гражданский контроль над действиями силовых структур в нашем государстве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня во время встречи с председателем Службы безопасности Украины Игорем ДРИЖЧАНЫМ.

Председатель СБУ доложил главе государства о мероприятиях, которые осуществляет его ведомство в рамках выполнения указов и поручений Президента с целью стабилизации ситуации в Автономной Республике Крым, и действиях СБУ, направленных на усиление защиты национальных интересов страны.

И.ДРИЖЧАНЫЙ также проинформировал Президента Украины о мероприятиях по реформированию СБУ, а также о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел.

Президент Украины отметил, что поддерживает работу, которую проводит СБУ по реформированию своих структур. Он также считает необходимым усилить гражданский контроль над действиями силовых структур в нашем государстве.

Кроме этого, во время встречи был обсужден пакет организационно-кадровых вопросов.