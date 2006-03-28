”Вече” окрестило выборы «честным демократическим бардаком»

Партия «Вече» требует всеукраинского пересчета голосов, поскольку считает, что у этой партии и ряда других были украдены голоса.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы партии, переданном УНИАН.

“Во время подсчета голосов были украдены голоса партии «Вече» и других партий”, - отмечается в сообщении.

Главным способом фальсификации партия «Вече» называет перекладывание бюллетеней, отданных за одну партию, в пачку другой партии и внесение недостоверных данных в протоколы.

«Наша уверенность основывается на ряде фактов кражи голосов. В частности в Харькове на одном из участков за «Вече» отдали голоса 85 избирателей, что было отображено в протоколе. После того, как протокол был направлен в окружную избирательную комиссию, он поступил назад с печатью, но в нем значилось, что только 4 избирателя проголосовали за «Вече». И это далеко не единичный случай», - цитирует пресс-служба лидера партии Инну БОГОСЛОВСКУЮ.

По ее словам, был преднамеренно затянут процесс начала подсчета голосов, из-за чего члены комиссий и наблюдатели теряли физическую возможность внимательно следить за ходом подсчета голосов. Многие члены комиссий и наблюдателей уходили из участков «отдохнуть». Многим наблюдателям отказывали в выдаче протоколов.

Система подделки выборов, по мнению лидеров «Вече», действовала благодаря двум механизмам. Во-первых, бюллетени с отметками напротив «Вече» и других партий учитывались в интересах трех больших блоков: Партии Регионов, БЮТ и «Нашей Украины». С другой стороны происходила подделка протоколов на этапе транспортировки из участков в окружкомы для заверения печатью. Уходили протоколы с одними данными, а возвращались с другими. Все это значительно исказило реальную картину волеизъявления украинцев, отмечается в сообщении пресс-службы “Вече”.

«Нам дали право на голосование, но не дали право на выбор», - считает один из лидеров «Вече» Вадим КАРАСЁВ. По его оценке, это был «честный демократический бардак». Он считает, что ситуация с искажением результатов выборов не является случайной, и напоминает, что «Вече» еще за месяц до выборов предупреждала о вероятном сговоре крупных политических сил с тем, чтобы не допустить в парламент “молодые прогрессивные силы, которые могут лишить политических гигантов монополии”.

Лидеры «Вече» также заявили о создании коалиции со всеми политическими силами, которые также намерены отстаивать справедливый подсчет голосов.