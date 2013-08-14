В Херсоне задержан наркодилер с крупной партией товара

В результате обыска жилья 34-летнего жителя Херсона, были обнаружены и изъяты 28 полиэтиленовых пакетов (около 600 грамм) порошка амфетамина, 216 марок ЛСД, 6 грамм канабиса и 10 грамм гашиша, сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Херсонской области

Также было обнаружено оружие: огнестрельный пистолет-револьвер “Ринг” калибра 9 мм.

По словам начальника УБОП УМВД в Херсонской области полковника милиции Глеба Мельниченко, стоимость данных препаратов на черном рынке составляет приблизительно 400 тыс. грн.

Указанному лицу объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Изъятые вещества и предметы направлены на экспертизу.