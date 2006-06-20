Погода до конца недели

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В восточной части, Крыму и западных областях без осадков, на остальной территории дожди, в южных областях грозы, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура завтра ночью 14-19°, днем 20-25°, в Крыму, Приазовье, на Волыни и Закарпатье до 28°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-20°.

22-23 июня - облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, град, днем в Карпатах местами сильные дожди. В Крыму и Приазовье, а 23 июня и в северных и центральных областях местами небольшие кратковременные дожди. В восточной части без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 11-16°, днем 20-25°, в Карпатах 13-18°, на остальной территории ночью 14-19°, днем 23-28°, в южной части местами 30-32°.

24-25 июня - преимущественно без осадков, лишь в западных, а ночью 24 июня и в северных и центральных областях кратковременные дожди, местами грозы (днем 24 июня в Карпатах местами сильные дожди). Температура 24 июня существенно не изменится, 25 июня несколько повысится.

В Киеве и области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем дожди. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 21-23°, по области ночью 14-19°, днем 20-25°.

22-23 июня облачная погода с прояснениями. Днем 22 июня кратковременный дождь, в остальное время местами небольшие дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.

24-25 июня - преимущественно без осадков, лишь ночью 24 июня местами кратковременный дождь. Температура 24 июня существенно не изменится, 25 июня несколько повысится.