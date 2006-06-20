«Газпром» рассчитывает, что Украина погасит долг к осени

«Газпром» рассчитывает, что НАК «Нафтогаз Украины» до 1 июля снизит размер долга за потребленный в холодный период сверх контракта природный газ до уровня 100 млн. дол., а к сентябрю полностью его погасит.

Как передает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя правления российского концерна Александр РЯЗАНОВ.

"Надеемся, что до 1 июля долг останется на уровне 100 млн. дол., а к сентябрю будет полностью погашен", - сказал А.РЯЗАНОВ. На 15 июня долг составлял 370 миллионов долларов, отмечает РИА «Новости».

А.РЯЗАНОВ также заявил, что, по мнению «Газпрома», объем газа в подземных хранилищах «Нафтогаза» для обеспечения весенне-зимнего периода должен составлять 16 млрд. кубометров.

"Украина должна закачать 16 млрд. кубометров газа в подземные хранилища газа до начала октября месяца. Если темпы будут такими же, как сейчас, Украина будет иметь те же проблемы, что и в прошлом году, что не может не отразиться на России", - сказал он.

Справка УНИАН. Еженедельник «Зеркало недели» в номере от 20 мая 2006 года со ссылкой на протокол переговоров рабочих групп НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Газпром» и компании «РосУкрЭнерго АГ» от 10-11 апреля 2006 года сообщил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» и «РосУкрЭнерго» за поставленный в январе-феврале 2006 года в Украину природный газ составляет более 413 млн. 344,65 тыс. долларов.

Комментируя эту информацию, и.о. директора по финансовым и инвестиционным вопросам, начальник Департамента по экономике и ценовой политике НАК «Нафтогаз Украины» Ярослав ДИКОВИЦКИЙ подтвердил, что НАК «Нафтогаз Украины» имеет текущую задолженность за поставленный в январе-феврале «РосУкрЭнерго» газ в размере более 400 млн. долларов. «Нет такого, что мы четыре месяца не платим за газ, мы платим за газ. Задолженность образовалась в момент разрыва расчетов «Газпрома» «Нафтогазу Украины» за услуги по транзиту газа», - сказал Я.ДИКОВИЦКИЙ. При этом он добавил, что компания постоянно рассчитывается за газ и это текущая задолженность, которая образовалась в момент составления актов приемки-передачи.