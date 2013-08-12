Кабмин дал деньги на имидж Украины, но сумму «засекретил»

Кабинет министров Украины выделил средства на поддержку обеспечения международного позитивного имиджа Украины и осуществления мероприятий по поддержке связей с украинцами, проживающими за пределами государства.

Текст постановления от 3 июля № 517 "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки обеспечения международного позитивного имиджа Украины и осуществления мероприятий по поддержке связей с украинцами, проживающими за пределами Украины" обнародован на Правительственном портале.

При этом в документе не указана сумма выделенных средств.

Постановлением предусмотрена необходимость обеспечения сотрудничества с ведущими зарубежными средствами массовой информации с целью размещения позитивных публикаций об Украине, а также организации и проведения за рубежом форумов, конференций, экспертных заседаний за круглым столом, пресс-мероприятий с целью донесения до зарубежной общественности информации о приоритетах внешней политики Украины.

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Кроме того, документом предусмотрено создание и установка в г. Вашингтоне (Соединенные Штаты Америки) памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине и изготовление, транспортировка и установка памятника Тарасу Шевченко в г. Астане (Республика Казахстан).