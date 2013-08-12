Лавриновичу дали 22 миллиона

Текст соответствующего распоряжения от 11 июля № 551-р обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, средства выделены за счет перераспределения расходов государственного бюджета из средств, назначенных Высшему спецсуду по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

В частности, 21 млн 778,8 тыс. грн выделено на завершение реконструкции с надстройкой административного здания и строительства хозяйственных зданий Высшего совета юстиции в Киеве (в том числе на погашение кредиторской задолженности 4 млн 172,9 тыс. грн); 200 тыс. - на закупку оборудования для административного здания ВСЮ.

Как известно, в июле Высший совет юстиции возглавил Александр Лавринович.