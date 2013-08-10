Столкновения католиков и протестантов в Белфасте: пострадали 26 полицейских (фото, видео)

Недавно в городе, только начавшем приходить в себя после многолетнего кровопролитного конфликта между католиками, настаивающими на присоединении Северной Ирландии к Республике Ирландия, и протестантами, поддерживающими единство Великобритании в ее нынешнем виде, началась очередная волна беспорядков, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

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"При акции протеста лоялистов, протестовавших против выступлений оранжистов в центре Белфаста, пострадали 26 полицейских. Пятеро были доставлены в больницу. Также сообщается о пострадавших среди населения", - отмечает телеканал.

В ходе столкновений с манифестантами полиция применила водометы, в ответ в полицейских полетели камни и бутылки.

Накануне при аналогичных столкновениях пострадали восемь полицейских.