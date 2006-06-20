Наша Украина, БЮТ и СПУ придумали ”ноу-хау”

Социалистическая партия Украины, Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» договорились, что голосование за назначение премьер-министра и избрание председателя Верховной Рады Украины состоится “в пакете”. Об этом в интервью журналистам сообщил представитель СПУ Иван БОКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в случае создания демократической коалиции, голосование за должности спикера и премьера может состояться “в пакете”.

Вот «такое ноу-хау, но я не уверен в том, что эта договоренность до утра не развалится», - в то же время сказал он.

Отвечая на вопрос относительно других должностей, И.БОКИЙ заметил, что пока этот вопрос остается не решенным.

Справка УНИАН. В соответствии со ст. 83 Конституции, коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины формируется на протяжении одного месяца со дня открытия первого заседания ВР Украины, которое проводится после очередных парламентских выборов Верховной Рады Украины.

Первое заседание ВР 5-го созыва состоялось 25 мая 2006 года.

Коалиция депутатских фракций вносит предложения Президенту Украины относительно кандидатуры премьер-министра Украины и кандидатур в состав Кабинета Министров Украины.

Президент Украины, согласно п. 9 статьи 106 Конституции, вносит по предложению коалиции депутатских фракций представление о назначении Верховной Радой Украины премьер-министра Украины не позднее, чем на пятнадцатый день после получения такого предложения.

При этом напомним, что, согласно ст. 90 Конституции, Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если: на протяжении одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций; на протяжении шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав нового правительства.