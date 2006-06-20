Блохин заявляет о шансах украинцев выиграть ЧМ

Тренер национальной сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН после игры с Саудовской Аравией остался доволен действиями своих подопечных, заметив, что во время игры были незначительные ошибки.

В то же время О.БЛОХИН в очередной раз отказался выделять кого-то в сборной Украины, отметив, что разбирает игру команды в целом, сообщает сайт Чемпион.

На вопрос журналиста, остается ли у команды задача выиграть Чемпионат мира-2006, он сказал «да». Впрочем, О.БЛОХИН добавил: "Шансы выиграть ЧМ-2006 у нас не такие и большие. Все-таки есть и более сильные команды. Но наша главная задача – выйти в 1/8 финала". Также тренер заметил, что после позорной игры с Испанией ему удалось сформировать команде характер и боевитость.

"Другое дело, когда команда не выполняет установку на игру. Со сборной Испании было нарушение игровой дисциплины. Несмотря на такое большое поражение, ребята вышли из психологической ямы и выполнили установку тренера. Задача была очень простая – оставить Саудовскую Аравию без пространства. Не давать долго владеть мячом. Второе – мы надеялись на стандартные положения, зная, что в игре с Тунисом сборная Саудовской Аравии очень плохо играла при их исполнении", - сказал О.БЛОХИН.

На вопрос, которые проблемы он увидел в игре Саудовской Аравии, О.БЛОХИН ответил, что это ужасная игра в обороне и большое количество малых и средних передач в центре поля, а также отсутствие диагональных и точных дальних передач аравийцев.

Уже с завтрашнего дня О.БЛОХИН будет готовить команду к игре с Тунисом.

Как известно, 14 июня Украина проиграла Испании со счетом 0:4. Однако уже 19 июня украинская сборная выиграла у сборной Саудовской Аравии со счетом 4:0 и вышла на второе место в группе.

Соперник украинцев – сборная Туниса вчера проиграла сборной Испании со счетом 1:3. После чего стало понятно, что Испания, независимо от результата последней игры, которую она проведет с Саудовской Аравией, выходит в 1/8 финала ЧМ.