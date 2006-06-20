Мороз уверен, что Ющенко не рискнет

СПУ перейдет в оппозицию, если коалиция будет создана с участием Партии регионов и блока «Наша Украина», заявил лидер Соцпартии Украины Александр МОРОЗ в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил: «СПУ будет либо в коалиции демократических сил, либо в оппозиции».

По убеждению А.МОРОЗА, сегодня, в крайнем случае завтра, будет создана коалиция. В то же время он не сказал, какая коалиция из возможных двух вариантов будет сформирована.

При этом лидер социалистов отметил, что и та, и другая коалиция приемлема для Украины». По его словам, «и то, и другое имеет свои преимущества и свои недостатки».

А.МОРОЗ выразил уверенность, что в любом случае коалиция будет создана, поскольку Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не рискнет, чтобы в Украине состоялись досрочные парламентские выборы.

Как известно, согласно Конституции, Президент имеет право распустить ВР и объявить досрочные выборы, если после завершения 30-дневного срока после начала работы парламента не будет сформирована коалиция.