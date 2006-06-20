Регионы не могут вести дискуссию бесконечно

Партия регионов призывает все политические силы поддержать ее позицию и создать широкую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил уполномоченный представитель парламентской фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ, выступая сегодня на заседании Верховной Рады Украины.

Он отметил, что Партия регионов сделала шаг по согласованию ее программы с потенциальными партнерами по коалиции («Наша Украина» - УНИАН). «Мы подали руку для сотрудничества. Мы и сегодня остаемся открытыми для переговоров со всеми партиями и блоками, представленными в ВР, с целью создания максимально широкой коалиции», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что уполномочен подтвердить неизменность позиции Партии регионов, которая заключается в готовности участвовать в стабильном парламентском большинстве. «Преследуя эту цель, мы призываем депутатов всех фракций осознать исключительную важность этого момента и поддержать нашу позицию. От нас с вами зависит, останемся ли мы в глазах народа политиками, достойными высокого звания народного депутата, или людьми, не способными договариваться во имя спасения страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также в ходе выступления, реагируя на выступление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, Н.АЗАРОВ заметил, что когда Партия регионов руководила страной, газохранилища были полными.

Кроме того, он отметил, что Партия регионов не проводила официальных переговоров о создании коалиции, и поэтому нельзя говорить о результатах этих переговоров. Вместе с тем, по словам Н.АЗАРОВА, были проведены консультации, в ходе которых они договорились с «Нашей Украиной», что решение о вступлении в НАТО может быть принято лишь украинским народом и только путем референдума. «Разница между теми, кто занимается политикой вне парламента, и присутствующими в этом зале заключается в том, что первые могут позволить себе вести дискуссию бесконечно, а вторые - то есть мы с вами - мы не имеем такого права», - сказал Н.АЗАРОВ, добавив, что парламентские силы обязаны принимать решения. «Это наша работа, для этого нас выбрал украинский народ, этого ожидает от нас страна», - подчеркнул он.

Н.АЗАРОВ также отметил, что сейчас государство приблизилось к черте, от которой может быть два путиРе. Первый, по его словам, это если в государстве остается все по-старому, то есть неопределенность перспектив социально-экономического развития на фоне резкого повышения цен на энергоносители, отсутствие четко выработанных подходов к решениям важнейших внешнеполитических проблем, углубление раскола общества. Второй путь, отметил Н.АЗАРОВ, предусматривает наличие политической воли, соответственно отказ от устаревших лозунгов и объединение усилий политических сил, которые готовы дать достойный ответ на вызовы времени.