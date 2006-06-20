Наша Украина предлагает создать стабилизационную коалицию

Блок «Наша Украина» предлагает всем политическим силам в парламенте создать стабилизационную коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ, выступая сегодня на заседании ВР.

Он извинился перед украинскими избирателями за затягивание переговорного процесса о создании коалиции. По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, то, что переговорный процесс затянулся, - это общая вина всех политических сил, но это не снимает ответственности со всех за необходимость договориться.

Он подчеркнул, что переговоры и консультации, которые ведутся сегодня, показали, что более трехсот депутатов в зале едины в мнении относительно подходов к реформированию украинской экономики, внешнеэкономического курса, реформирования административной системы изменения политической модели, конституционной модели.

«Тогда возникает вопрос, почему при том, что мы все едины в необходимости внедрения модели, о которой говорил Александр МОРОЗ, о которой говорил ранее Николай АЗАРОВ, почему мы не можем найти общего формата, это у нас точки, по которым мы не можем сближаться. А не сближает нас, уважаемые коллеги, вчерашняя история», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Поэтому, по его словам, «Наша Украина» выходит с предложением хотя бы на ближайшие дни забыть о том, что было вчера и подумать о будущем детей и внуков.

«Неужели ради этого мы не сможем найти общего мнения в способах и методах реформирования украинского общества, украинской экономики», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.