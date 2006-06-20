В Верховной Раде объявлен перерыв

10:31, 20 июня 2006
Политика
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Депутаты соберутся в 16.00

В Верховной Раде объявлен перерыв до 16.00

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