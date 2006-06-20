Партия регионов не собирается прощать Луценко

Один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ считает, что Юрий ЛУЦЕНКО не будет занимать должность министра внутренних дел в случае создания широкой коалиции.

Во время эфира на канале “1+1”, отвечая на вопрос, может ли Ю.ЛУЦЕНКО остаться на своей должности, Н.АЗАРОВ сказал: "Думаю, нет".

"Он – чрезвычайно заполитизированная фигура, которая за прошлый год сделала ряд заявлений, которые ничем не подтвердились, но ставили в неудобное положение многих политиков в Украине. Они были бездоказательны", - добавил Н.АЗАРОВ.

"МВД в его сегоднешнем виде – это мощный карательный аппарат, который должен быть максимально деполитизирован. Он не должен исполнять роль дубинки над головами бизнеса и политиков", - цитирует Н.АЗАРОВА “Украинская правда”.

На вопрос о распределении посад, обнародованном газетой "Сегодня", согласно которому Юрий ЕХАНУРОВ становится премьером, Виктор ЯНУКОВИЧ – председателем Верховной Рады, а Петр ПОРОШЕНКО – первым вице-спикером, Н.АЗАРОВ сказал: "Существует ряд позиций, где мы нашли компромиссные подходы, на началах которых можно начинать переговоры".

В то же время Н.АЗАРОВ дал понять, что завтра между "Нашей Украиной" и Партией регионов не будет подписано коалиционное соглашение.

"Для того, чтобы что-то подписать, нам нужно сесть за стол переговоров. Нам в официальном формате будет просто договариваться друг с другом, потому что мы провели огромную работу по согласованию позиций", - сказал Н.АЗАРОВ.

Как известно, раньше сообщалось, что "Наша Украина" отстаивает на должности министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО. В то же время Блок Юлии Тимошенко не устраивает робота Министерства внутренних дел Украины. Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня заявила, что лозунг «Бандиты должны сидеть в тюрьмах» заменили лозунгом «Все эти бандиты опять должны сидеть в кабинетах высокопоставленных должностных лиц». По ее словам, сегодня в силовых структурах происходит политический размен, и снова «закон для всех, а отдельные правила - для политических друзей».