У Натальи Витренко украли документы, деньги и мобильники

Недалеко от Цюрюпинска, что на Херсонщине, возле села Тарасовка обокрали служебную машину Витренко «Фольксваген». Машина стояла на обочине и была закрыта. Но были открыты окна. Неизвестный вскрыл авто и забрал кейс, в котором находились личные и рабочие документы, а также $1000 и 1500 гривен. Исчезли три мобильника, в памяти которых были номера известных политиков. Милицейскую сводку подтвердила Наталья Витренко: «Мы ехали в машине с Владимиром Марченко из Киева в Крым на съезд. Утром остановились возле макового поля и вышли на 10 минут, чтобы сфотографироваться". Политподоплеки в случившемся Витренко не видит и считает, что во все виновата сам.

Газета "Сегодня"