СМИ: Лукашенко поменял Путина и Януковича на аквапарк
13:46, 26 июля 2013Политика
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ждали на празднованиях годовщины крещения Киевской Руси, сегодня планирует посетить минский аквапарк.
Лукашенко посмотрит, как строят аквапарк
Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.
«Александр Лукашенко ознакомится сегодня с ходом строительства аквапарка в Минске. Руководителю государства также будут докладывать о выполнении его поручения по строительству в столице социально значимых объектов и создании ряда спортивных физкультурно-оздоровительных комплексов», - сообщает Радио Свобода со ссылкой на БелТА.
Как сообщал УНИАН, завтра, 27 июля, Президент Украины Виктор Янукович проведет ряд двусторонних встреч с главами государств, которые прибудут в Украину для участия в мероприятиях по празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси.
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