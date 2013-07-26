СМИ: Лукашенко поменял Путина и Януковича на аквапарк

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

«Александр Лукашенко ознакомится сегодня с ходом строительства аквапарка в Минске. Руководителю государства также будут докладывать о выполнении его поручения по строительству в столице социально значимых объектов и создании ряда спортивных физкультурно-оздоровительных комплексов», - сообщает Радио Свобода со ссылкой на БелТА.

Как сообщал УНИАН, завтра, 27 июля, Президент Украины Виктор Янукович проведет ряд двусторонних встреч с главами государств, которые прибудут в Украину для участия в мероприятиях по празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси.