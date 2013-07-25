В Кабмине передумали штрафовать нардепов ВР за прогулы

Вчера Кабинет министров перенес рассмотрение законопроекта об ограничении льгот народных депутатов, который подготовили в Минсоцполитики. Авторы документа предлагают значительно сократить расходы на содержание парламентариев, однако в итоговом варианте законопроекта отказались от идеи штрафовать их за прогулы заседаний Верховной рады, - сообщает Коммерсант-Украина.

О том, что проект закона "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата"" снят с повестки дня заседания правительства, журналистам сообщила Наталия Королевская. "Его (законопроект) не включили в повестку дня",— заявила она после заседания Кабинета министров. Министр соцполитики отметила, что документ прошел согласование во всех профильных министерствах и ведомствах, был доработан и передан в секретариат Кабмина. "Очевидно, этот законопроект должен пройти еще какие-то процедуры, чтобы его окончательно включили в повестку дня заседания правительства",— сказал советник министра Павел Кучер.

Правительственный законопроект предполагает радикальное сокращение расходов, не связанных напрямую с законодательной деятельностью депутатов, а также обнуление большинства социальных гарантий действующих и бывших парламентариев. В частности, документ отменяет денежную компенсацию за депутатские квартиры, заменяя ее временным предоставлением служебного жилья. Предусмотрено лишение депутатов права на бесплатные путевки, страхование, санаторно-курортное обслуживание на пенсии. Авторы документа считают необходимым отменить выплаты безработным депутатам, сложившим полномочия (сейчас им выплачивается около 14 тыс. грн в месяц на протяжении года, а после — 7 тыс. грн в месяц до наступления пенсионного возраста), и льготный механизм учета стажа при расчете пенсии бывших парламентариев.

Авторы документа решили отказаться от п. 2 ст. 23 закона "О статусе народного депутата", в котором парламентариям предоставлялось право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.

Отказавшись от бесплатного проезда в городском транспорте, авторы документа передумали штрафовать народных депутатов за прогулы заседаний. "В случае отсутствия народного депутата на рабочем месте на заседании Верховной рады или комитета без уважительных причин из его заработной платы высчитывается сумма дневного заработка, а также взимается штраф в размере одной минимальной зарплаты",— говорилось в п. 3 ст. 24, который исчез из текста доработанного законопроекта.

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По мнению народного депутата Андрея Павловского ("Батькивщина"), сэкономить большие деньги за счет введения этой нормы не удастся. "Большинство депутатов в парламенте — миллионеры, они могут позволить заплатить любой штраф. Однако бюджету такие действия госпожи Королевской большой пользы не принесут",— заявил Павловский. "Такую норму должны внести в регламент сами народные депутаты, а не Министерство социальной политики,— считает господин Сухой.— Экономия на депутатских льготах, о которой говорит госпожа Королевская (около 100 млн грн),— это капля в море. Кроме того, большинство депутатских льгот, которые предлагается отменить, и так не использовались".

В пресс-службе министра социальной политики вчера заявили, что рассмотрение законопроекта может состояться на следующем заседании Кабинета министров 31 августа. "Однако будет ли он включен в повестку дня — от нас не зависит",— отметили в пресс-службе.