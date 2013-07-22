Луценко будет искать правду в Высшем спецсуде

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко намерен подать в Высший специализированный суд Украины кассацию на решение Апелляционного суда Киевской области относительно его незаконного задержания, ареста и содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал журналистам после сегодняшнего заседания Апелляционного суда Киевской области, который признал законным решение Киево-Святошинского суда относительно незаконности задержания, ареста и содержания под стражей экс-главы МВД.

“Речь идет о наличии или отсутствии в Украине суда. Как показали все мои процессы, даже непростой человек в Украине не может защитить себя от несправедливых обвинений, и единственный действующий суд в Украине - это Европейский суд по правам человека. А теперь я прохожу второй этап: может ли человек защитить свои нарушенные права? Оказывается, что и защитить свои права в Украине невозможно, потому что суд не считает правильным обращаться к нему с такими ходатайствами. Киево-Святошинский суд постановил, что когда Луценко узнал о решении Европейского суда, которым он признан потерпевшим, то мое обращение в Генпрокуратуру и суд является ненадлежащим”, - сказал Луценко.

По словам Луценко, это свидетельствует о том, что власть Украины не собирается исполнять решения европейских институтов, в частности, Европейского суда по правам человека, и не хочет евроинтеграции Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра о привлечении к уголовной ответственности Кузьмина и Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Луценко 26 декабря 2010 года. Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марию-Маргариту Пылаеву, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Викторию Горкавую и Сергея Вовка.

Позже Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии в условиях нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, принимавших незаконные решения о его аресте в 2010 году. Луценко обратился в суд в связи с решением Генпрокуратуры относительно его аналогичного заявления, зарегистрированного 28 декабря 2012 года. Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "в связи с отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава криминальных правонарушений".

Луценко подал жалобу на это решение.

В своей жалобе следственному судье экс-министр отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел назначил к рассмотрению жалобу в Киево-Святошинском суде Киевской области.

1 июля этот суд решил не удовлетворять жалобу Луценко на отказ следователя Генеральной прокуратуры открыть уголовное производство в отношении первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, следователя Сергея Войченко, судей Печерского районного и апелляционного судов Киева, которые вынесли решение о его задержании и аресте.

Луценко обжаловал это решение.

Сегодня, 22 июля, Апелляционный суд Киевской области не удовлетворил жалобу экс-министра МВД на решение Киево-Святошинского суда.

В частности, в решении Апелляционного суда говорится, что во время рассмотрения жалобы Луценко в Киево-Святошинском суде были досконально изучены все материалы дела, поэтому решение этого суда оставлено в силе.