Автор заявления о "преступлениях" ОУН-УПА в Польше не понимает, в чем проблема

Об этом заявил один из авторов этого заявления, представитель PSL Франчишек Стефанюк в комментарии УНИАН.

Собеседник агентства заметил, что PSL в очередной раз инициировала принятие такого заявления по просьбе родственников погибших поляков на территории так званных "восточных кресов" (нынешние западные области Украины, которые до Второй мировой войны входили в состав Польши - УНИАН).

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Он подчеркнул, что партия хочет принятия этого документа для того, чтобы все помнили об этих трагических событиях и чтобы подобного не случалось в будущем.

При этом он не считает, что принятие Сеймом Польши заявления, осуждающего "преступления" Организации Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армии против мирного населения в западных областях Украины в 1939-1947 годах, ухудшит отношения Польши и Украины.

"Это заявление не касается современного государства Украины, а когда мы говорим о том, чтобы установить 11 июля днем памяти мученичества "кресовян", речь идет о том, чтобы почтить память погибших. Каким образом этом может ухудшить польско-украинские отношения?", - сказал Ф.Стефанюк.

"Если мы осуждаем Брейвика, это не означает, что мы выступаем против норвежского народа", - добавил депутат.

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Представитель PSL, которая представлена в Сейме 29 депутатами и входит в правительственную коалицию, отметил, что Украина сейчас является демократическим государством, которое стремится к вступлению в Европейский Союз, и Польша помогает украинцам на этом пути.

В то же время, Ф.Стефанюк не стал прогнозировать, каковы шансы на принятие этого документа, заметив, что два года тому назад Сейм Польши отказался утвердить подобное заявление, несмотря на то, что оно было согласовано главными политическими партиями представленными в нем.

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По его словам, заявление не было принято по просьбе украинской стороны.

Напомним, 11 апреля с. г. в Сейме Польши был зарегистрирован проект постановления о признании ОУН-УПА "преступными организациями, совершившими геноцид польского населения "восточных кресов" 1939–1947 годов".

В ВО «Свобода» уже заявили, что намерения польского Сейма объявить ОУН-УПА "преступными организациями" нанесет непоправимый вред отношениям Украины и Польши.